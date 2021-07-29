Инвалидов и сирот заселили в аварийную новостройку в Уральске

Дом построили всего два года назад, но девятиэтажка оказалась непригодна для жилья. С первых дней после заселения стены покрылись трещинами, появилась сырость, а от сквозняков из щелей люди постоянно болеют, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Он вначале шел, как пятиэтажный дом. Фундамент был залит на пятитиэтажный дом. Потом решили строить девятиэтажный дом. Кто разрешил так строить? Сразу видно было, что этот дом аварийный, при каждом метре он трясется. Вдруг у нас тоже будет ураган, мы вообще боимся. Другой дом надо выдать, мы точно такие же суммы будем платить, нам разницы нет. Мы тоже платим сейчас такую сумму, как за элитный дом, - рассказывает жительница Уральска Алмагуль Бекешева.

Как уточняется, живут в этом доме в основном инвалиды, сироты, многодетные семьи. Эти квартиры достались им не бесплатно. Рассчитываться за них придется еще 20 лет. Но уже сейчас жить в таких условиях люди не согласны. Они наняли независимых экспертов, которые, по их словам, признали дом аварийным. С этим заключением жильцы пошли в суд и подали иск на застройщика. Но представители стройкомпании с обвинениями не согласны.

По предварительным данным экспертов, дом не в аварийном состоянии, здесь плиточный фундамент, осадки не было. У нас есть подрядчики, люди приехали из Костаная, здесь они были неделю, замеры сделали, теперь в течение 30 дней, а по договору 40 дней, они подготовят проектно-сметную документацию. После этого начнутся ремонтные работы, - говорит региональный представитель АО "Казахстанская жилищная компания" по ЗКО Бирлес Сарсенбаев.

К делу подключилась комиссия партийного контроля из Nur Otan. Ситуацию партийцы взяли на контроль. Застройщика обязали привести дом в порядок.