Лукашенко: белорусы плохо выступают на Олимпиаде из-за того, что они "не голодные"

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о спортсменах страны, которые выступают на летней Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Лукашенко выразил недовольство выступлением белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, пока не завоевавших ни одной медали.

Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями, - заявил Лукашенко.

Выход из сложившейся ситуации он видит в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат.

Президент считает, что отсутствие результатов у белорусских спортсменов также связано с тем, что они "не голодные".

Посмотрите на эти африканские страны - разрушенные страны, - пояснил Лукашенко. - <...> Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят - будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем, - констатировал Лукашенко.