Электронный гипермаркет для госзакупщиков работает в Казахстане

Дамы и господа!

4 августа в 14:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Основные вопросы по работе на портале OMarket.kz".

С июня прошлого года госзакупки из одного источника стало возможным осуществлять при помощи электронного каталога товаров. Данный функционал был реализован на площадке Омаркет. По своей сути ОМаркет представляет собой гигантский гипермаркет для госзакупщиков. О том, как в нем все устроено в прямом эфире расскажут Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по ГЗ и Айсулу Аманбаева, аналитик проекта Omarket.kz.

Вы узнаете:

Об особенностях закупа товара до 100 МРП через электронный каталог товаров.

Что изменилось в законодательстве по приобретению товаров через Омаркет с 1 июня 2021 года.

В чем особенности закупа через Омаркет. Как правильно подобрать необходимые вам товары.

О специфике технической работы на портале Омаркет.

Внимание! Большую часть эфирного времени мы уделим ответам на ваши вопросы. В первую очередь ответим на вопросы, которые вы пришлете нам заранее, до мероприятия.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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