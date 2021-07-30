В каких регионах больше всего безработной молодежи

В Казахстане снизился уровень молодежной безработицы. Однако численность безработных людей, безуспешно ищущих работу более года, увеличилась сразу на 56%, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию Finprom.kz, по итогам первого квартала в стране насчитывалось 75,7 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет — на 4,1% меньше, чем в первом квартале 2020-го.

Уровень молодежной безработицы снизился с 3,8% в первом квартале 2020-го до 3,7% в первом квартале 2021 года.

Уровень безработицы среди молодых женщин составил 4,3%, среди молодых мужчин — 3,2%. В городской местности уровень молодежной безработицы достиг 4,2%, в сельской — 3%.

В региональном разрезе большинство безработных молодых людей проживает в Алматы: 14,1 тыс. человек, минус 10,6% за год. Их численность велика также в Алматинской области (8,5 тыс. человек, плюс 11,1% за год) и Нур-Султане (7,7 тыс. человек, плюс 36,1%), - отметили аналитики.

Рост численности безработных был зафиксирован только в 5 регионах страны, в остальных 12 регионах показатель снизился.

Наибольшее сокращение наблюдается в Актюбинской (минус 35,4%, до 1,8 тыс. человек), Карагандинской (минус 23,9%, до 4,8 тыс. человек) и Северо-Казахстанской (минус 17,5%, до 1,4 тыс. человек) областях.

Менее месяца ищут работу 21,2% безработных, или 16,1 тыс. молодых людей, минус 32,8% за год.

27,7% молодых людей ищут работу от 1 до 3 месяцев: 21 тыс. человек — на 4% больше, чем годом ранее. Еще 23,2% безработных ищут работу от 3 до 6 месяцев: 17,6 тыс. человек, минус 8,2% за год.

От полугода до года ищут работу 16,8% безработных, или 12,7 тыс. человек, на 23,4% больше, чем годом ранее.

Сразу на 55,5% увеличилась численность безработных юношей и девушек, ищущих работу более года — до 8,4 тыс. человек. Это 11% от общей численности безработных молодых людей в РК, - заявили эксперты.