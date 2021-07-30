Глобальное потепление может привести к гибели миллионов человек

Опубликованы исследования согласно которым, к началу следующего столетия рост среднегодовых температур и учащение экстремальных погодных явлений могут унести жизни около 83 млн людей, сообщает zakon.kz.

На это указывает новая климатическая модель, описанная научным журналом Nature Communications.

В общей сложности от последствий глобального потепления в промежутке между 2020 и 2100 годом погибнет около 83 млн человек. К концу столетия изменение климата будет уносить по 4,6 млн жизней каждый год, – пишет автор исследования, научный сотрудник Колумбийского университета (США) Дэниел Бресслер.

Экстремальные погодные явления, такие как, аномально высокие температуры зимой, периоды жары летом, затяжные проливные дожди, а также засухи – одно из главных последствий глобального потепления.

По прогнозам ученых, подобные явления будут происходить чаще, затрагивая все больше регионов Земли.

В результате может увеличиться смертность – каждый лишний градус жары летом будет увеличивать число умерших людей на 5%, – пишет издание.

Новым исследованием решили выяснить, как подобные последствия глобального потепления влияют на смертность населения всей планеты, а также на демографическую обстановку в отдельных странах мира, которые глобальное потепление затронет в максимальной степени уже в ближайшие годы.

Ранее ученые уже оценивали социальный ущерб, который наносит глобальное потепление. Однако эти оценки не включали в себя данные по тому, как много лет человеческой жизни теряется в результате роста среднегодовых температур и учащения наводнений, засух, волн жары и прочих экстремальных погодных явлений.

Исследователь Бресслер восполнил этот недостаток. Он расширил климатическую модель DICE-2016, разработанную для оценки экономического ущерба, связанного с климатическими переменами. Этот подход позволил вычислить, как сильно растет смертность с каждой новой тонной выбросов, и определить скорость этого прироста в отдельных странах мира. Его расчеты показывают, что каждые дополнительные 4,4 тысячи тонн углекислого газа, выброшенных человечеством в атмосферу, будут уносить жизнь как минимум одного жителя планеты. В результате этого к началу следующего столетия около 83 млн человек по всему миру погибнет из-за различных проявлений глобального потепления, если выбросы будут расти с текущей скоростью.

Эти потери будут крайне неравномерно связаны с подушевыми выбросами парниковых газов в отдельных странах мира. В частности, сильнее всего на них будут влиять работа промышленности и жизнь граждан Саудовской Аравии, США, России, Германии и других высокоразвитых государств, тогда как экономика и обитатели развивающихся стран будут ускорять эти процессы в десятки раз слабее - говорится в научной статье.

Автор исследования надеется, что проведенные им расчеты будут учтены при подготовке новых оценок ущерба, связанного с глобальным потеплением, а также при решении проблем с социально-демографическими последствиями изменения климата.