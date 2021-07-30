Двухлетний мальчик упал в яму с водой в ВКО

30 июля 2021, 10:35
Фото: ipsyholog.ru

В селе Каратерек Северо-Казахстанской области военнослужащий Департамента Пограничной службы КНБ Айдын Турсынгазыулы спас двухлетнего мальчика, упавшего во вкопанную в землю емкость с водой, сообщает zakon.kz.

Обнаружив его уже в бессознательном состоянии, пограничник начал оказывать первую медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, после чего ребенок очнулся, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В настоящее время состояние его стабильное.


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