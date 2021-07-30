Торговые дома и рынки не будут работать в выходные в Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области подписал постановление от 29 июля 2021 года, которым внес изменения и дополнения в постановление от 10 июля 2021 года "Об ограничительных и карантинных мерах в Карагандинской области", сообщает zakon.kz.
Согласно постановлению, организации, офисы должны перевести 80% сотрудников на удаленный режим, 20% работают в очном режиме.
Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников работают без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. Очно могут работать все сотрудники, получившие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.
Вводится запрет на работу в субботу и воскресенье:
Запрещено работать:
Также запрещено проводить зрелищные, массовые, торжественные, семейные, памятные мероприятия, в том числе конференции, форумы, семинары, круглые столы и т.д.
Будет увеличено количество патрулей, особенно в местах массового скопления людей.
Полностью посмотреть постановление можно здесь.
В документе критерии ограничения работы социально-экономических объектов установлены для "красной" зоны. На сегодняшний день Караганда находится в "темно-красной" зоне.
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