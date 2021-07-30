Житель Туркестанской области от злости разбил экран банкомата

Хулиган разбил экран банкомата в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел ночью на одной из улиц села Абай.

Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения. Двое суток оперативники проводили тщательные розыскные мероприятия. Они проверили свыше десятка автомашин, в результате чего вышли на след подозреваемого, - отметили в пресс-службе областной полиции.

Полицейские задержали дебошира по месту жительства.

Как выяснилось, подозреваемый пришел ночью к банкомату, чтобы снять деньги. После того, как аппарат не принял банковскую карточку, мужчина со злости разбил экран банкомата. Затем скрылся с места преступления, - уточнили в ведомстве.