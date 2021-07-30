Штатным назвали в КГД скопление грузовиков на границе с Кыргызстаном

В социальных сетях появилась информация о скоплении грузовых автомашин на территории Кыргызстана перед автомобильным пунктом пропуска "Ак Тилек автодорожный" (сопредельный пункт пропуска с казахстанской стороны – "Карасу"). Ситуацию прокомментировали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 30 июля 2021 года количество грузовых автотранспортных средств на пункте пропуска "Карасу" со стороны Кыргызской Республики составляет 50-80 единиц, что является штатным для указанного пункта пропуска, учитывая сезон созревания плодоовощной продукции, - сообщили в КГД.

В комитете отметили, что пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе работают в штатном режиме, информационные системы органов государственных доходов функционируют в полном объеме.

В среднем за сутки на территорию Казахстана из Кыргызстана завозят товары на 300-350 грузовиках.