Жамбылцы отправили 33 тонны сена в Кызылординскую область

На сегодняшний день в Жамбылской области полным ходом идет заготовка кормов. Для полноценного проведения зимовки скота в регионе необходимо 1,7 млн тонн сена.

На сегодняшний день уже заготовлено 1,5 млн тонн сена и 58 тыс. тонн сенажа.

В связи с негативными природными явлениями, имевшими место в некоторых регионах страны, по предложению активных представителей крестьянских хозяйств Аулиеаты была поддержана инициатива по оказанию помощи с кормами жителям Кызылординской области.

Накануне сено погрузили в 16 железнодорожных вагонов на станциях Шу, Луговое, Жанатас и Тараз.

Если мы будем едины, нам не страшны никакие невзгоды. Мы должны помогать соотечественникам. Я не мог стоять в стороне в то время, когда наши сограждане борются с последствиями засухи, и решил отправить 300 тюков сена, - говорит руководитель крестьянского хозяйства «Бірлік» Байзакского района Руслан Акылбеков.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, 33 тонны сена доставят в город Арал, поселок Саксаул и крестьянам Камыстыбасского сельского округа.

Отрадно, что в данном благотворительном мероприятии приняли участие все районы региона, - отметил он.

В регионе имеется достаточный запас кормов, необходимый для зимовки скота. Сенокос продолжается.