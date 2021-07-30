Жамбылские аграрии работают над обеспечением продовольственной безопасности

Аким Жамбылской области ознакомился с работами по обеспечению продовольственной безопасности в регионе.

В ходе поездки в Шуский район, глава региона осмотрел посевы, побеседовал с руководителями крестьянских хозяйств, проверил ход строительства образовательных объектов и дорог, состояние водохранилищ.

Сапарбаев побывал в ТОО "Qyzylsha", которое установило 25 современных установок дождевального орошения на 1122 гектарах свекольных, кукурузных и картофельных полей и планирует получить богатый урожай.

Товарищество владеет 3819 гектарами посевных площадей, в том числе 1819 гектаров - это объединенные близлежащие крестьянские хозяйства. Кроме того, получили положительное решение земельной комиссии по 3048 гектарам земли. На 1562 гектарах используем влагосберегающую технологию, на 1122 - дождевальное орошение, на 440 гектарах - капельное. На 765 гектарах посеяли свеклу, на 305 - кормовую кукурузу, на полях используется дождевальная технология орошения. На 113 гектарах посадили пять зарубежных сортов картофеля, здесь используется технология капельного орошения. В целом товарищество обеспечивает постоянной работой 300 человек, - рассказал генеральный директор ТОО "Qyzylsha" Мукаш Усембаев.

Глава региона отметил, что если ранее здесь выращивали только ячмень и пшеницу, то сейчас - картофель, свеклу, капусту и другие овощные культуры.

Здесь же была продемонстрирована работа аванкамеры, которая координирует технологию дождевального орошения. Емкость установки составляет 7,5 тысячи кубометров, вода набирается через магистральный канал Тасоткель.

В области луком засевают 22 тысячи гектаров, более 13 тыс. гектаров из них - в Шуском районе. Л.Сандуров - один из тех, кто занимается выращиванием лука.

На площади 400 гектаров из 600 я посеял раннеспелые сорта лука. Все посевы орошаются методом капельного орошения. Скоро начнется уборка раннеспелых сортов лука. Планируем получить 60-70 тонн с гектара, - поделился фермер.

Затем Бердибек Сапарбаев побывал на Тасоткельском водохранилище. Руководитель производственного отделения Тасоткельского водохранилища РГП "Казводхоз" Н. Кирбаев рассказал о проведенной на выделенные из бюджета средства модернизации.

Потомки ветерана Великой Отечественной войны Ашим­кула Тилеужанова, педагога, посвятившего всю сознательную жизнь обучению детей, потратили 47 миллионов собственных денег на строительство парка в селе Аксу.

В первые годы после обретения независимости, во время первой волны приватизации, мы выкупили ряд объектов: детский сад, Дом культуры.

Сейчас же все социальные объекты вернули государству. Хотим развивать родное село и поэтому начали с открытия парка. Говорят, "Если богат, принеси пользу народу, - поделился Болат Тилеужан.

Затем глава региона проверил ход строительства пристройки к средней школе имени Ы. Алтынсарина и средней школы имени аль-Фараби.

Далее глава региона ознакомился со строительством Мойынкумского участка автомобильной дороги Шу - Бурылбайтал, моста через реку Шу на участке автобана Мерке - Шу.

Бердибек Сапарбаев обратил внимание на то, что объем работ не столь большой, но сдача объекта задерживается и продлевается до сентября.

Аким области побеседовал с представителями ответственного за строительство объекта и поручил ответственным в кратчайшие сроки завершить строительство автодороги Мерке - Шу.