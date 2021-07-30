Инвестиционный фонд Казахстана выставлен на продажу

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выставило на приватизацию свою дочернюю компанию – АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК).

Холдинг реализует 100% принадлежащих ему простых акций Фонда в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы (утвержденного постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы").

Торги будут проходить на портале АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz). Более подробная информация размещена на указанном портале. Дата торгов (аукцион на повышение цены) – 17 августа 2021 года.

Отметим, ИФК занимается вовлечением стрессовых активов в экономический оборот путем их запуска и последующим возвратом государственных средств, вложенных в производственные объекты.