Призовые за ОИ тяжелоатлет Игорь Сон потратит на лечение брата

30 июля 2021, 18:19
Фото: zakon.kz

Бронзовый призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио Игорь Сон на брифинге сказал, что планирует потратить призовые за медаль на лечение брата, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге Игоря Сона попросили прокомментировать информацию о его брате, который болеет ДЦП.

У моего братишки ДЦП. Они, брат, мать, отец, поехали в Корею на лечение, там находятся, - сказал Сон.

Спортсмен добавил, что на призовые за олимпийскую "бронзу" он поможет своему брату с лечением.

Моя задача - поставить братишку на ноги, а на оставшееся буду жить, - заключил тяжелоатлет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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