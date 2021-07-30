Призовые за ОИ тяжелоатлет Игорь Сон потратит на лечение брата

Бронзовый призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио Игорь Сон на брифинге сказал, что планирует потратить призовые за медаль на лечение брата, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге Игоря Сона попросили прокомментировать информацию о его брате, который болеет ДЦП.

У моего братишки ДЦП. Они, брат, мать, отец, поехали в Корею на лечение, там находятся, - сказал Сон.

Спортсмен добавил, что на призовые за олимпийскую "бронзу" он поможет своему брату с лечением.

Моя задача - поставить братишку на ноги, а на оставшееся буду жить, - заключил тяжелоатлет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан