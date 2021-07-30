Правительство РК и АО "АрселорМиттал Темиртау" подписали меморандум

30 июля 2021, 18:37
Фото: АрселорМиттал Темирта

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр и генеральный директор "АрселорМиттал СНГ" Виджай Гойал подписали меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и АО "АрселорМиттал Темиртау".

Меморандум предполагает обеспечение устойчивого развития металлургической промышленности Казахстана, а также рост в социальной, экологической, трудовой и экономической сферах.

По условиям меморандума АО "АрселорМиттал Темиртау" значительно увеличит инвестиции в свою модернизацию, совокупный объем которых в рамках Инвестиционного контракта составит не менее $3 млрд в течение последующих 10 лет, причем большая часть этой суммы будет инвестирована в первые пять лет действия соглашения.

В соответствии с документом деятельность АО "АрселорМиттал Темиртау" будет направлена на усиление социальной стабильности, обеспечение промышленной безопасности, а также сохранение окружающей среды и экологии.

Планируется проведение капитального ремонта в коксохимическом и доменном производстве, конвертерном цехе и прокатных цехах, замена и ремонт котлов на ТЭЦ №1 и №2, строительство и запуск новых коксовых батарей и другие мероприятия.

Также АО "АрселорМиттал Темиртау", с привлечением независимых экспертов, проведет обширный анализ всего производственного цикла на предмет безопасной, экологической, социальной устойчивости, на основании которого стороны согласуют программы по дальнейшему развитию в указанных сферах.

Заключению меморандума предшествовали встречи двух сторон, на которых обсужден алгоритм взаимодействия по актуальным вопросам, а также подписана Дорожная карта по модернизации производства.

В целом подписание меморандума позволит сторонам вывести взаимодействие на качественно новый уровень, улучшить безопасность производственных процессов АО "АрселорМиттал Темиртау", соблюсти принципы требований экологической безопасности.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?