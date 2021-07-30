Вышла первая бета-версия Windows 11

Сегодня состоялось событие, которого ждали многие: Microsoft выпустила первую бета-версию Windows 11, сообщает zakon.kz.

До этого новая операционная система распространялась только в версии Dev preview - для разработчиков, с большим количеством багов и проблем. Бета-версия лучше подходит для использования в пользовательских компьютерах, так как она более стабильна.

Для того чтобы, установить бета-версию Windows 11, нужно стать участником программы тестирования ПО Microsoft, и иметь компьютер, удовлетворяющий аппаратным требованиям для запуска ОС. И хотя обычно, переход из канала для разработчиков, в канал для бета-тестирования требует полной переустановки системы, переход c версии Dev preview на Beta сейчас осуществляется практически незаметно - с одной перезагрузкой, - информирует сайт theverge.com

Microsoft подчеркивает, что, несмотря на то что, версии Windows 11, публикуемые в канале Beta, более стабильны, чем представленные в канале Dev, они всё ещё остаются бета-версиями: с ошибками, багами и отсутствием всякой страховки от случайных падений.