Тихий убийца: Что нужно знать о раке легких, рассказали в ННОЦ

В период пандемии под ударом коронавирусной инфекции оказываются в первую очередь легкие - орган, при помощи которого человек дышит. В доковидные времена особую настороженность вызывало то, что в Казахстане рак легких занимал лидирующие позиции. Сейчас тем более доктора бьют тревогу и призывают отказаться от вредных привычек, чтобы не нагружать органы дыхания и грудной клетки. Зачастую из-за того, что по симптоматике он схож со многими легочными болезнями, люди своевременно не обращаются за медпомощью. Но если выявить эту онкологию на ранних стадиях, шансы на успешное излечение значительно вырастают. Обо всем этом корреспондент портала zakon.kz побеседовала с врачом-хирургом первой квалификационной категории, торакальным хирургом, онкологом Нуртасом Калибековым.

- Нуртас Айдаргалиевич, действительно ли в Казахстане в показателях смертности у мужчин от онкологических заболеваний рак легких стоит на первом месте?

- Да, действительно, из всех злокачественных новообразований самым смертельным для мужчин является рак легких. Для них этот диагноз на первом месте. Но также этот вид онкологии встречается и у женщин. Если раньше с раком легких превалировали мужчины, то сегодня на 6-7 мужчин приходится одна женщина с раком легкого. Это связано с курением. Сейчас очень много женщин-курильщиков. В целом, в Казахстане рак легкого - это самый распространенный вид онкологии после рака молочной железы. Ежегодно в стране выявляют около 3700 новых случаев.

При этом рак легкого - это собирательное понятие, существует немало его видов, но в основном он классифицируется на два типа - это мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) и немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Распознавание типов рака легкого очень важно, так как для них характерны различные особенности роста и распространения, а также разные способы лечения. На долю МРЛ приходится около 15-20% случаев рака легких, а самым распространенным типом является НМРЛ, на долю которого приходится около 80-85% всех случаев. При этом самым частым НМРЛ являются аденокарциномы - 50% всех случаев НМРЛ.

- Что является факторами риска для появления и развития этого заболевания?

- Как раз возникновение одного из видов онкологии - плоскоклеточного рака легкого, растущего из бронхов (его отличительная особенность в том, что он наименее поддается лекарственному лечению), обусловлено табакокурением. То есть это не просто фактор риска, это причина заболевания. Поэтому говоря о причинах возникновения рака легкого, эксперты отмечают прежде всего курение, в том числе и пассивное курение. Далее, конечно же, с развитием этого вида онкологии ассоциируют ряд факторов окружающей среды. По данным Американского агентства по охране окружающей среды, радон - вторая по значимости причина развития рака легкого после курения сигарет. Этот газ, не имеющий цвета и запаха, образуется в результате распада радиоактивного радия, который, в свою очередь, является продуктом содержащегося в земной коре урана. Радон ионизирует генетический материал, вызывая мутации, приводящие к развитию злокачественных новообразований.

- Какие еще причины способствуют возникновению рака легких?

- Известен ряд других, менее значимых факторов риска рака легкого, среди которых, к примеру, лучевая терапия, способная повышать вероятность развития рака легкого у пациентов, проходивших лечение по поводу других злокачественных заболеваний. Катализатором могут стать токсины, содержащиеся в окружающей среде, например, асбест, металлы (мышьяк, хром, никель), ионизирующее излучение, полициклические ароматические углеводороды, загрязнение воздуха. Еще среди причин - легочный фиброз. По данным ряда исследований, риск развития рака легкого у пациентов с легочным фиброзом увеличивается примерно в 7 раз независимо от курения. Также опасность представляет ВИЧ-инфекция. Несмотря на то, что около 60-80% ВИЧ-инфицированной популяции являются курильщиками, именно с заражением вирусом иммунодефицита связывают высокий риск развития рака легких у этой категории больных. Кроме того, у ВИЧ-инфицированных пациентов рак легкого диагностируется в среднем на 18 лет раньше, чем у людей без этого статуса. Пагубно может сказаться воздействие масел для жарки. По данным некоторых исследований, существует связь между развитием рака легкого и воздействием масел для жарки пищи, что, по-видимому, обусловлено наличием мутагенных и/или канцерогенных соединений в прокаленных маслах.

- Играет ли роль генетика?

- Да, генетические факторы могут оказывать влияние как на риск рака, так и на его прогноз. С негативной наследственностью связано около 8% случаев рака легкого. Риск развития заболевания у родственников больного раком легкого увеличивается вдвое. По всей вероятности, наследственный фактор риска развития рака легкого связан с полиморфизмом на хромосомах 5, 6 и 15, ассоциированным с развитием этого заболевания.

- Какие симптомы характерны для рака легких? Так или иначе, но все легочные заболевания по-своему схожи, можно ли выявить его на ранней стадии?

- Для этого вида рака характерно скрытое течение, на ранней стадии заболевание не имеет выраженных клинических симптомов. Кроме того, это довольно агрессивная опухоль, которая выявляется тогда, когда уже есть либо метастазы, либо распространение в другие органы. В большинстве случаев клинические проявления наблюдаются уже при поздней стадии заболевания. К самым распространенным симптомам относятся кашель, кровохарканье, боль в груди и одышка. Кашель присутствует у 50-75% больных, чаще у пациентов с плоскоклеточными и мелкоклеточными карциномами вследствие склонности к вовлечению центральных дыхательных путей. При нарастании обтурации бронха кашель сопровождается слизистой или слизисто-гнойной мокротой. В 20-50% случаев в мокроте присутствует алая кровь.

Но, допустим, кровохарканье может быть и при туберкулезе, и при пневмонии, особенно вирусной, и при раке легкого. Одышка, повышение температуры также могут быть при банальной пневмонии. В связи с этим должна быть онкологическая настороженность. То есть, если пациент входит в группу риска, на эти симптомы следует обратить внимание с точки зрения онкологии. Но это больше касается медиков. А людям при любом длительном кашле следует идти к врачу, который выслушает и сопоставит жалобы, направит на обследование.

- Как диагностируют сегодня рак легких?

- Самым чувствительным методом выявления рака легкого на данный момент является компьютерная томография. Далее имеется еще такое исследование, как бронхоскопия, биопсия легкого. Также молекулярно-генетическое тестирование, иммуногистохимическое исследование. Это уже диагностика, которая позволяет определить, с каким конкретно видом клеток мы имеем дело. Но первым делом, конечно же, это рентгенография органов грудной клетки. Это для взрослого человека должно быть как само собой разумеющееся.

- Кто входит в группу риска?

- На данный момент онкопатологию чаще всего диагностируют у пациентов, достигнувших 60-70 лет и старше. В группе риска - курильщики старше 40 лет, люди, страдающие алкоголизмом, пациенты с хроническими обструктивными заболеваниями легких, с онкозаболеваниями верхних дыхательных путей и легких в анамнезе, с семейной предрасположенностью, люди, регулярно контактирующие с асбестом, радоном, мышьяком, пылью и люди с низким социальным статусом.

- Как лечат рак легких в ННОЦ? Что входит в процесс лечения?

- Бесспорно, самый эффективный метод лечения - это хирургический. Его применяют на первой стадии заболевания. Кроме того, используются химиотерапия, лучевые методы лечения и их комбинация.

Под хирургическим лечением подразумевается удаление пораженной части легкого или всего легкого. Понятно, что при удалении доли легкого качество жизни страдает в меньшей степени, чем скажем, при удалении целого органа. В случае если речь идет об удалении легкого, то здесь пациенты потом погибают не столько от развития рака, сколько от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что сердцу становится тяжело работать с одним легким. Поэтому в нашем Центре мы стараемся всегда выбирать органосохраняющие операции.

- Наряду с традиционными сигаретами люди курят кальян, вейпы, используют системы нагревания табака. А последние вообще стали очень популярны среди молодежи. Насколько это вредно для здоровья?

- Пока что как таковых исследований на этот счет нет. Возможно, в будущем ученые займутся этим вопросом, когда пройдет достаточный временной отрезок, чтобы делать конкретные выводы и оценивать результаты. В настоящее время - да, это модное увлечение. Но так или иначе речь идет о вдыхании веществ в легкие, как врач, я рекомендую не злоупотреблять этим.

- Может ли пассивный курильщик заболеть раком легких?

- Может. По данным ВОЗ, вероятность возникновения заболевания у тех, кто живет рядом с курильщиком, увеличивается на 20-30%, а у тех, кто вынужден работать с курильщиком, - на 16-19%.

- Отказ от курения - единственная мера профилактики рака легких? Как обезопасить себя от появления этого вида онкологии?

- Отказ от курения - это основной и наиболее эффективный метод профилактики рака легких. К профилактическим мерам относится своевременное и правильное лечение различных воспалительных процессов в бронхах и легких с тем, чтобы не допустить перехода их в хронические формы. Необходимо стараться избегать воздействия вредных веществ - это, как я уже говорил, контакт с асбестом, никелем, каменным углем. На работе следует соблюдать меры личной безопасности - ношение респираторов и масок.

В целом, в условиях пандемии коронавируса было бы целесообразным совсем отказаться от вредных привычек, потому что курение снижает иммунитет и делает органы дыхания и грудной клетки слабыми. Поэтому курильщикам очень сложно противостоять не то что серьезному вирусу, который может обернуться серьезнейшей пневмонией с реанимацией и ИВЛ, но и в принципе обычному гриппу. Они болеют дольше и тяжелее. COVID-19 представляет для людей с отличным здоровьем реальную угрозу, а если речь идет о тех, кто в группе риска по раку легких, то для них тем более. И если человек бросит курить сегодня, то завтра его легкие станут чище, кровоснабжение улучшится, и он получит шанс на более благоприятный исход по легочным заболеваниям.

В завершение хотел бы напомнить, что всем взрослым людям необходимо проходить профилактическую флюорографию ежегодно, а некоторым категориям населения - проходить обзорную рентгенографию. Помните, что если выявить рак легких на ранних стадиях его развития, шансы на успешное излечение от болезни значительно вырастают.

Оксана Скибан, Нур-Султан