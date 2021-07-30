Рыпакова рассказала о своей будущей карьере

Олимпийская чемпионка Лондона-2012, призер Олимпийских игр Пекина-2008 и Рио-2016 Ольга Рыпакова на брифинге ответила на вопрос о своей будущей карьере после выступления в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

Еще не думала над этим вопросом основательно (о завершении карьеры. - Прим.). Но это последняя Олимпиада для меня в качестве спортсменки. О планах еще рано говорить. Думаю, еще немного времени пройдет, и я смогу ответить на этот вопрос. Но дальнейшая работа и жизнь будут связаны со спортом, - сказала Рыпакова.

Она добавила, что ее мечта - внести вклад в развитие спорта, и в том числе легкой атлетики, в Казахстане, но в первую очередь хочет уделить время семье и детям.

Я хочу еще помочь и многое сделать, чтобы в нашей стране было много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Посмотрим, как сложится жизнь. Для меня всегда семья была на первом месте, они поддерживали в спорте, и большая жертва для меня была - это моя семья и дети, поэтому в ближайшее время хотелось бы уделить внимание детям и семье, а там уже посмотрим. Ольга Рыпакова

По ее словам, после выступления в Токио было множество звонков и сообщений в соцсетях от болельщиков со словами поддержки.

Во время этих олимпиад вы всегда были со мной, поддерживали, когда удавалось завоевать медали, и при поражениях. Это для меня важно, - подчеркнула легкоатлетка.

Оценивая свое выступление, она сказала, что изначально настрой был хороший и планировала выложиться на все сто, однако до конца разобраться можно будет после того, как пройдут эмоции.

Сегодня настрой был хороший, состояние неплохое, все было, как обычно, настраивалась на выступление с полной отдачей, как я это делаю на всех соревнованиях. Что-то не получилось, еще не до конца поняла. Еще не было у нас с тренером разговора и анализа. Думаю, это будет позже. Эмоции улягутся, и все это будет. Хотелось бы, конечно, заключительную олимпиаду выступить удачно, порадовать болельщиков, хотелось получить ту бурю эмоций на пьедестале. Но не всегда это получается. Не знаю, как это произошло. Но в этом мы еще будем разбираться. Ольга Рыпакова

Как сообщалось ранее, 30 июля в Токио в рамках Олимпийских игр начались соревнования по легкой атлетике. Первыми из сборной Казахстана выступили представительницы тройного прыжка. Среди них - олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Участницам предстояло выполнить три попытки. В финал проходили 12 спортсменок. Для это необходимо было преодолеть 14,4 м. Рыпакова в лучшей попытке показала 13,69 м, однако этого не хватило для выхода в финальную стадию.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан