На территории Алматинской области ужесточат карантинные меры

Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "Об усилении карантинных мер", сообщает zakon.kz
В период со 2 по 16 августа 2021 года на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов Алматинской области будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением:
- Государственных, правоохранительных и специальных органов;
- Промышленных, производственных предприятий с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- Медицинских организаций, в том числе стоматологических, по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- Ветеринарных служб;
- Всех видов лабораторий;
- Супермаркетов, продуктовых магазинов, в том числе внутри торговых домов, торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах;
- Аптек, в том числе ветеринарных;
- Коммунальных служб;
- Служб телекоммуникации и связи;
- СМИ;
- Сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- Оказание бесконтактных услуг (автомойки, СТО, автозаправки)
В субботу и воскресенье запрещается деятельность:
- Торговых объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 500 м2;
- Торговых объектов по реализации автозапчастей, строительных материалов;
- Объектов ритуальных услуг, кладбищ;
- Офисов туристических компаний;
- Бизнес-центров;
- Центров обслуживания населения и банков второго уровня, участвующих в проекте Ashyq, с графиком работы с 9:00 до 18:00;
- Кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, ломбардов, обменных пунктов с графиком работы с 9:00 до 18:00;
- Бань;
Деятельность объектов общественного питания, не участвующих в проекте Ashyq, допускается только на вынос и доставку.
Запрещается проведение спортивных мероприятий со зрителями и без зрителей, а также проведение других массовых мероприятий, в том числе семейных, памятных мероприятий (поминки).
Обеспечить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций, за исключением вакцинированных против COVID-19 и переболевших в течение последних трех месяцев, - сказано в постановлении.
В будние дни вводится ограничение деятельности участвующих в проекте Ashyq до 20:00, для лидеров проекта Ashyq - до 22:00:
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
- Объектов общественного питания, фудкортов (в том числе летние площадки);
- Фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;
- Салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;
- Караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;
- Кинотеатров;
- Городских и сельских пляжей заполняемостью не более 50%.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.