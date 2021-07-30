На территории Алматинской области ужесточат карантинные меры

Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "Об усилении карантинных мер", сообщает zakon.kz

В период со 2 по 16 августа 2021 года на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов Алматинской области будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением:

Государственных, правоохранительных и специальных органов;

Промышленных, производственных предприятий с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Медицинских организаций, в том числе стоматологических, по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Ветеринарных служб;

Всех видов лабораторий;

Супермаркетов, продуктовых магазинов, в том числе внутри торговых домов, торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах;

Аптек, в том числе ветеринарных;

Коммунальных служб;

Служб телекоммуникации и связи;

СМИ;

Сельскохозяйственных товаропроизводителей;

Оказание бесконтактных услуг (автомойки, СТО, автозаправки)

В субботу и воскресенье запрещается деятельность:

Торговых объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 500 м2;

Торговых объектов по реализации автозапчастей, строительных материалов;

Объектов ритуальных услуг, кладбищ;

Офисов туристических компаний;

Бизнес-центров;

Центров обслуживания населения и банков второго уровня, участвующих в проекте Ashyq, с графиком работы с 9:00 до 18:00;

Кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, ломбардов, обменных пунктов с графиком работы с 9:00 до 18:00;

Бань;

Деятельность объектов общественного питания, не участвующих в проекте Ashyq, допускается только на вынос и доставку.

Запрещается проведение спортивных мероприятий со зрителями и без зрителей, а также проведение других массовых мероприятий, в том числе семейных, памятных мероприятий (поминки).

Обеспечить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций, за исключением вакцинированных против COVID-19 и переболевших в течение последних трех месяцев, - сказано в постановлении.

В будние дни вводится ограничение деятельности участвующих в проекте Ashyq до 20:00, для лидеров проекта Ashyq - до 22:00:

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

Объектов общественного питания, фудкортов (в том числе летние площадки);

Фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;

Салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;

Караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;

Кинотеатров;

Городских и сельских пляжей заполняемостью не более 50%.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.