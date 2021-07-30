На территории Алматинской области ужесточат карантинные меры

30 июля 2021, 21:08
Фото: cdn.iz.ru

Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "Об усилении карантинных мер", сообщает zakon.kz

В период со 2 по 16 августа 2021 года на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов Алматинской области будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq, за исключением:

  • Государственных, правоохранительных и специальных органов;
  • Промышленных, производственных предприятий с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
  • Медицинских организаций, в том числе стоматологических, по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
  • Ветеринарных служб;
  • Всех видов лабораторий;
  • Супермаркетов, продуктовых магазинов, в том числе внутри торговых домов, торгово-развлекательных центров, в многоквартирных жилых домах;
  • Аптек, в том числе ветеринарных;
  • Коммунальных служб;
  • Служб телекоммуникации и связи;
  • СМИ;
  • Сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • Оказание бесконтактных услуг (автомойки, СТО, автозаправки)

В субботу и воскресенье запрещается деятельность:

  • Торговых объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 500 м2;
  • Торговых объектов по реализации автозапчастей, строительных материалов;
  • Объектов ритуальных услуг, кладбищ;
  • Офисов туристических компаний;
  • Бизнес-центров;
  • Центров обслуживания населения и банков второго уровня, участвующих в проекте Ashyq, с графиком работы с 9:00 до 18:00;
  • Кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, ломбардов, обменных пунктов с графиком работы с 9:00 до 18:00;
  • Бань;

Деятельность объектов общественного питания, не участвующих в проекте Ashyq, допускается только на вынос и доставку.

Запрещается проведение спортивных мероприятий со зрителями и без зрителей, а также проведение других массовых мероприятий, в том числе семейных, памятных мероприятий (поминки).

Обеспечить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций, за исключением вакцинированных против COVID-19 и переболевших в течение последних трех месяцев, - сказано в постановлении.

В будние дни вводится ограничение деятельности участвующих в проекте Ashyq до 20:00, для лидеров проекта Ashyq - до 22:00:

  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
  • Объектов общественного питания, фудкортов (в том числе летние площадки);
  • Фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов;
  • Салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги;
  • Караоке, бильярдных, боулингов, компьютерных клубов;
  • Кинотеатров;
  • Городских и сельских пляжей заполняемостью не более 50%.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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