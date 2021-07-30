В Шымкенте продлили карантин

Главный государственный санитарный врач города Шымкент подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.
Карантин в городе продлится до 16 августа 2021 года.
Ограничивается допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) следующих организаций/объектов:
Постановление вводится в действие со 2 августа 2021.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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