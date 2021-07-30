Умерла актриса Роза Исмаилова – Бибигуль из "Нашего милого доктора"

Роза Исмаилова – советская, казахстанская и узбекская актриса скончалась в возрасте 84 лет, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в Facebook известный узбекский актер, режиссер и продюсер Азамат Иргашев.

На 84 году сегодня в 16.00. покинула наш мир Казахская и Узбекская актриса Исмаилова Роза Мансуровна. Она была талантливой актрисой, хорошим ассистентом режиссера по актерам у своего мужа кинорежиссера Гияса Шермухамедова и прекрасной матерью двоих сыновей. Покойтесь с миром Роза опа! Жойингиз Жаннатда бўлсин, Аллох рахмат қилсин! Амин! Азамат Иргашев

Роза Исмаилова родилась 14 апреля 1937 года. Известность получила, когда в 1957 году была выпущена кинокомедия "Наш милый доктор" режиссеров Шакена Айманова и Александра Карпова, снятая на студии "Казахфильм". В фильме Роза Исмаилова сыграла главную роль - Бибигуль Турсунову.

Позже, будучи студенткой Алма-Атинской консерватории, снялась в фильмах "Возвращение на землю" (1959) и "Сплав" (1961). Затем вышла замуж и уехала в Ташкент, где продолжила карьеру актрисы на киностудии "Узбекфильм". Последняя картина, в которой она сыграла, это был фильм "Алмазный пояс" (1985), снятый в Ташкенте.