Врач развеял миф о возможности заражения коронавирусом от прививки

Главный врач московской горбольницы №40 Денис Проценко высказался, что предположение, будто вакцинация может спровоцировать заражение коронавирусом, - это "спекуляция антиваксеров". По его словам, данный тезис противоречит банальной логике, передает zakon.kz.

Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины, - цитирует врача РБК.

Проценко отметил, что полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Но как раз после первой прививки люди склонны "расслабляться", не соблюдать меры борьбы с коронавирусом, хотя иммунитет еще не успел сформироваться.