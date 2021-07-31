Еще 21 человек заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио

Организаторы летней Олимпиады в Токио объявили о 21 новом случае заражения коронавирусом лиц, имеющих отношение к Играм, передает zakon.kz.

В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются подрядчиков и персонала. Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 246, - сообщает официальный сайт соревнований.

29 июля стало известно, что сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста одного из спортсменов на коронавирус. 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после появления новости о том, что американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19.