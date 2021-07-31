Почему важна психологическая реабилитация в онкологии

Большинству онкопациентов параллельно с лечением оказывается психологическая помощь, чтобы сохранить позитивный настрой и ускорить процесс выздоровления. Психологическое сопровождение имеет важнейшее значение для онкобольных. Что входит в эту реабилитацию, с какими проблемами в процессе лечения чаще всего сталкиваются пациенты и их родственники, как справиться со страхом рецидива - обо всем этом порталу zakon.kz рассказала психолог центра многопрофильной терапии с реабилитацией Национального научного онкологического центра (ННОЦ) Инесса Казмалы.

- Психологическое состояние больных раком требует должного внимания и результат лечения зависит от их психологического настроя. Расскажите, какой психологической поддержки ожидают пациенты с диагнозом "онкология"?

- Онкологическое заболевание - это фактор риска, сопряженный с угрозой здоровью и жизни. Как правило, болезнь случается неожиданно, можно сказать, что человек попадает в экстремальную ситуацию. Не все люди могут с этим справиться. Справиться - в смысле, сохранить качество жизни, понимать и осознавать свое эмоциональное и физическое состояние, находить ресурсы справляться со сложностями, сохранить желание жить и возможность радоваться. В такой сложной ситуации без помощников трудно справиться самому. И психолог один из них.

В рамках реализации проекта "Школа пациента" (Протокол №32 от 8.11.2019 г. согласно Концепции развития сестринского дела) в клинике нашего Центра регулярно проводятся различные опросы пациентов, в том числе на выявление уровня стресса, и потребности в психологической помощи, в результате чего складывается следующая картина. Более 50% пациентов заявляют о наличие стресса, осознаваемого или вытесняемого, что безусловно требует коррекции и психологической помощи, так как воздействие стресс-факторов, без возможности справляться с этим, травматично для пациента и не способствует успешной адаптации к процессу лечения и реабилитации. А 62% опрошенных заявили о необходимости сотрудничества с психологом. Аналогичная картина может наблюдаться и среди родственников пациента.

- Что входит в психологическую реабилитацию онкобольного? Какие современные реабилитационные методики и техники применяют онкопсихологи, чтобы мотивировать человека к выздоровлению и лечению?

- Если мы говорим о реабилитационном процессе, то он направлен на решение ряда задач. Это нормализация психологического и эмоционального состояния, восстановление интеллектуальных функций: мышление, психомоторика, память; восстановление утраченного здоровья, которое понимается не как отсутствие болезни, а как состояние полного физического, психического и социального благополучия, помощь в поиске внутренней гармонии с собой, адекватное отношение к своим возможностям, устранение противоречий и принятие своего физического состояния. Здесь же подразумевается налаживание взаимодействия с социумом, развитие коммуникативных навыков, оптимизация отношений в семье; развитие мотивации к самовыражению, раскрытие способностей пациента, креативного и творческого потенциала.

На начальном этапе идет работа с запросом о том, какие задачи мы будем решать совместно с пациентом. Затем в соответствии с реабилитационным потенциалом пациента подбираются методы и техники, ну и непосредственно проводится работа.

- Какие условия сегодня созданы в ННОЦ для полноценного психологического сопровождения и улучшения общего самочувствия онкопациента?

- В нашем Центре пациент получает психологическое сопровождение с момента поступления в стационар. Если есть запрос на психологическую работу от пациента, то он сам может об этом информировать лечащего врача, или лечащий врач, оценив эмоциональный статус пациента, инициирует консультацию психолога. Кроме этого, психологи проводят свой мониторинг, в рамках обходов с врачами, работы МДГ.

- Насколько сегодня доступна психологическая помощь пациентам и их родственникам при онкозаболевании?

- Сегодня мы можем говорить, что психологическая помощь доступна пациентам. Новатором и пионером в этом направлении является Казахский Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, там более пяти лет назад создана и успешно функционирует социально-психологическая служба под руководством Эльмиры Рамазановны Хусаиновой, которая сотрудничает и направляет деятельность психологов и специалистов по социальной работе в области онкологии по всему Казахстану. По аналогии с этой моделью выстраивается работа как в регионах, так и в нашем Центре. По линии психологии это диагностическая, коррекционная, психопросветительская работа со всеми, кто вовлечен в процесс лечения: пациенты, их родственники, медицинский персонал. По социальной линии это консультативная и практическая помощь пациентам и их родственникам в сфере получения социальных гарантий от государства.

Работа с родственниками сейчас сложнее, так как контакт с ними минимизирован в силу карантинных ограничений, но психологическая и социальная помощь возможна и в формате беседы по телефону или онлайн-консультации в случае возникновения запроса на такую работу. Кроме этого, можно обратиться в консультативно-диагностический центр ННОЦ и получить консультацию психолога.

- Какие, на ваш взгляд, существуют преграды, препятствующие интеграции психологической помощи в лечебный процесс в целом?

- Если мы говорим о правовом аспекте, то в этом направлении наблюдается устойчивая положительная динамика. Так в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 психологи и специалисты по социальной работе отнесены к специалистам с высшим немедицинским образованием, ранее это была категория прочего персонала. В нашем Центре работа психологов регламентируется СОПами, то есть стандартами.

Наряду с этим руководство Центра планомерно проводит работу по развитию социально-психологической службы. Если ранее это была одна единица психолога и соцработника, то на сегодня на базе Центра многопрофильной терапии с реабилитацией создан сектор социально-психологической реабилитации, в котором предусмотрено четыре единицы: два психолога, один врач-психотерапевт и один социальный работник.

Не всегда сами пациенты занимают активную позицию в сотрудничестве с психологом, и это объяснимо, так как психология у нас не популяризирована и недостаточно интегрирована в различные сферы жизни людей. Но в этом направлении также наблюдается положительная динамика - психолог, независимо от сферы деятельности, уже воспринимается без настороженности, без отсылки к психопатологии.

- С какими психологическими проблемами в процессе лечения чаще всего сталкиваются пациенты, их родственники, а также онкопсихиологи?

- Основная сложность - это принять заболевание как пациенту, так и членами его семьи. Принять в том смысле, что есть болезнь и это факт, и есть путь, который необходимо пройти, чтобы приблизиться или дойти к исцелению. И это настоящее, в котором есть сложности, боль, страх, но и есть жизнь, радости и смысл. Задача психолога помочь пациенту не катастрофизировать ситуацию, а справляться с мыслями, эмоциями, найти и использовать ресурсы, которые есть у пациента.

- Очень часто рак влияет на внешность и это очень травматично для психики пациентов-женщин. Как онкопсихологи помогают им адаптироваться к новым обстоятельствам?

- В психологии есть такое понятие как "Я-концепция" - это совокупность представления человека о самом себе. То, что человек думает о себе, то, как о нем думают окружающие по мнению человека, и то, каким он хотел бы быть. И у разных пациенток есть свои сложности в восприятии изменений во внешности, именно исходя из своего образа Я. Поэтому прежде всего работа психолога направлена на выяснение Я-концепции пациента и коррекции тех или иных представлений, или восприятия себя самого в измененном образе.

- А нужно ли объяснять окружающим, что такое сочувствие и жалость в отношении больного онкологией?

- Психопросвещение имеет большое значение для формирования адекватного отношения в целом к болеющим людям.

- Продолжается ли психологическое сопровождение после наступления ремиссии, когда все самое страшное позади? Как пациентам перестать боятся рецидива?

- Было бы здорово жить без страха вообще. Нам сложно справляться с такими сильными эмоциями. А сейчас информационное поле заполнено сообщениями вроде "живи в кайф", "всех прощай", "нельзя думать о плохом", "мысли позитивно". Но мы не можем отключить или исключить из своей эмоциональной жизни какие-либо чувства. Гибкий и менее требовательный подход к эмоциям дает человеку больше возможностей для психологического здоровья.

Если стараешься о чем-то не думать, значит, будешь думать об этом постоянно. И человек начинает бороться с этими мыслями. Преувеличивать значение страха: если я этого боюсь, значит, это обязательно случится. И преуменьшать собственное влияние на свою жизнь. В результате человек перестает справляться со своими негативными переживаниями.

Вообще страх может трансформироваться в две линии поведения. В первом случае пациент начинает избегать походов к врачу. Есть люди, которые объезжают онкоцентр за версту и не ходят на обследования. "Я туда приду, они что-то обнаружат, и я не смогу с этим справиться с эмоциональной точки зрения", но человек забывает, что один раз уже справился с болезнью, и теперь знает намного больше, чем в начале пути.

Вторая линия - противоположная первой - означает повышенный контроль: любой дискомфорт в теле рассматривается как возврат болезни. Оба этих варианта могут сопровождаться внутренним напряжением - человек не способен расслабиться, испытывает проблемы со сном, аппетитом, хобби и делами.

- Что, на ваш взгляд, самое важное в психологической реабилитации в онкологии?

- Самое важное, как в реабилитации, так и в процессе лечения, это доступность получения такой помощи, ну и, конечно же, пациент - его осознанность, готовность к сотрудничеству, терпеливость и желание жить. Без этого самые передовые технологии в лечении и реабилитации будут мало эффективны.

Рекомендации от психолога ННОЦ, как научиться справляться со страхом рецидива:

1. Не старайтесь избегать своих эмоции - это не заставит их исчезнуть. Признайте себе, что боитесь или тревожитесь, и не забывайте, что это нормально.

2. Помните, что мысли нам не угрожают. Ни мысли, ни чувства не рисуют будущую картину мира. Иначе мы автоматически перемещаем себя в негативное будущее, которое может никогда не случиться. Стоит проверить мысль на правдивость: "С чего я взял, что все будет именно так?"

3. Подумайте, чего именно вы боитесь. Это сразу дает нашему страху имя и делает его управляемым, возвращает способность что-то предпринимать.

Редко люди говорят, что боятся уйти. Как правило, они боятся быть обузой для семьи, не справиться со своими эмоциями, испытать боль

4. Наладьте режим сна и отдыха, по мере сил переключайтесь на какую-то деятельность, например, хобби. Заполняйте жизнь социальными контактами и другими переживаниями.

Мы не заменяем одно на другое, но пытаемся дополнить эмоциональный контекст другими переживаниями. Это все будет работать на эмоциональное состояние.

5. Владейте информацией. Конечно, ни один врач не сможет точно сказать, как будет развиваться ситуация, но доктор способен оценить ее и дать прогнозы, основываясь на истории болезни, рассказать, по каким симптомам можно определить рецидив.

6. Найдите тех, кто пережил то же, что и вы. Есть данные, что участие в пациентских сообществах повышает качество жизни.

7. Комплементарная терапия может помочь справиться с тревогой. К ней относятся, например, йога, медитация, арт-терапия.

С помощью воздействия на тело мы можем снизить уровень психоэмоционального напряжения, тревоги и беспокойства. Однако важно при выборе метода следовать рекомендациям врача, если речь идет, например, о физических упражнениях.

8. Если вы понимаете, что самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться к психологу.

Оксана Скибан, Нур-Султан.