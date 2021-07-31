Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Препарат проходит стадию исследований на животных. Специалисты уже проверили влияние препарата на самцах животных. Сейчас планируется проверить влияние на самках, после чего можно будет сделать выводы о мутагенности "Корона-скин-теста".

Что касается коронавируса, в настоящий момент проводится оценка уровней антител. Но важен еще клеточный иммунитет. В настоящий момент специфической диагностики нет. И был разработан "Корона-скин-тест" для оценки клеточного иммунитета, - сказала ведущий научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Галина Сысоева.