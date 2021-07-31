В России истребитель Су-35 упал в Охотское море

31 июля 2021, 20:15
Фото: militaryarms.ru

Истребитель Су-35 российских ВВС потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Охотское море, сообщает zakon.kz.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Неполадки с воздушным судном возникли сразу после взлета. Самолет разбился, но пилот успел катапультироваться и остался жив, передает ТАСС.

Поисковая группа доставила пилота на аэродром базирования. Комиссия Восточного военного округа начала расследование.

По данным "Известий", разбившийся самолет принадлежит 23-му истребительному авиационному полку. Сам полк базируется на аэродроме Дземги в Хабаровском крае. Четыре машины этого полка по ротации дежурят на аэродроме Южно-Сахалинск.

Отмечается, что борт выполнял учебно-тренировочный полет, это первая потеря Су-35. На данный момент подробности происшествия уточняются.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, он может развивать скорость до двух с половиной тысяч километров в час.


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