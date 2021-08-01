Онколог предупредил об опасности родинок в интимной зоне

1 августа 2021, 00:21
Фото: zakon.kz

Специалист предупредил, что родинки в интимной зоне могут представлять опасность из-за риска развития меланомы, сообщает zakon.kz.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что пациенты зачастую не хотят показывать образования в таких местах.

У таких пациентов она диагностирована на поздних стадиях за счет того, что люди стесняются идти к врачу, показать, лишний раз задать вопрос. врач-онколог. кандидат медицинских наук Андрей Пылев

Но если белье постоянно касается таких образований, в частности во время ходьбы, может возникнуть меланома.

Часто такие родинки пациенты удаляют у косметолога и не делают после этого гистологию. Врачи в таких случаях наблюдают метастатические поражения и не могут определить первоисточник. Любое кожное образование нужно сдавать на гистологию, а перед удалением стоит проконсультироваться у специалиста.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?