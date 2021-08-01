Сэр, у вас что-то на подбородке - с Байденом снова случился конфуз

Президент Джо Байден в ходе онлайн-совещания с губернаторами штатов получил от своего помощника записку, которая вызвала шквал шуток у журналистов из-за небольшого конфуза, сообщает zakon.kz.

Американский президент провел в пятницу, 30 июля, совещание, трансляция которого велась из Белого дома, передает New York Post.

Во время выступления одного из губернаторов Байден получил от помощника записку, в которой говорилось о его подбородке. Один из фотографов успел сфотографировать текст записки.

Сэр, у вас что-то на подбородке. говорилось в записке

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.



Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY — RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021

На кадрах видно, что у президента на подбородке неизвестная желтая субстанция. Прочитав послание, президент вытер подбородок пальцами, а затем провел по нему тыльной стороной ладони.

Журналисты уже предположили, что глава Белого дома ел на завтрак яйцо. Небольшой кусок мог остаться на лице.

Тот же The New York Post недавно обратил внимание, что во время недавнего визита на завод по производству грузовиков в Пенсильвании он заявил, что стремился возглавить страну по трем причинам, но при этом озвучил только две из них,.



Также ранее Байден оговорился во время своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав бывшего главу государства Барака Обаму с другим американским лидером Дональдом Трампом. После недоразумения президент извинился, описав произошедшее как "оговорка по Фрейду".