Сэр, у вас что-то на подбородке - с Байденом снова случился конфуз

Президент Джо Байден в ходе онлайн-совещания с губернаторами штатов получил от своего помощника записку, которая вызвала шквал шуток у журналистов из-за небольшого конфуза, сообщает zakon.kz.

Американский президент провел в пятницу, 30 июля, совещание, трансляция которого велась из Белого дома, передает New York Post.

Во время выступления одного из губернаторов Байден получил от помощника записку, в которой говорилось о его подбородке. Один из фотографов успел сфотографировать текст записки.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.



Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY