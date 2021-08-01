91 казахстанец умер от COVID-19 за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 августа, сообщает zakon.kz.
На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (96 145+ и 2786 КВИ-), из них в стационарах находятся 28 162 пациента, на амбулаторном уровне - 70 769 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 1652 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести - 417 пациентов,
• на аппарате ИВЛ - 187 пациентов.
30.07.2021 г. зафиксированы 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 108 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 61 168, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54 658.
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