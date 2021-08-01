Гепатолог рассказал, где чаще всего заражаются гепатитом B

Чаще всего люди заражаются гепатитом B в стоматологическом кабинете, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Да простят меня коллеги-стоматологи, скорее всего, именно стоматология стоит на первом месте. Чтобы заразиться вирусом гепатита B, нужна одна стотысячная миллилитра крови, содержащая вирус. Сергей Бацких

Эксперт добавил, что гепатитом С заразиться куда сложнее, и особо подчеркнул, что для лечения стоит выбирать только проверенные места.

Стоматолог должен не просто протереть ваткой и поменять наконечник для бормашины, а при вас доктор должен достать из шкафа опечатанный пакет герметичный и при вас распечатать наконечник. Сергей Бацких

Кроме того, говоря о наиболее распространенных путях заражения, врач упомянул пирсинг, татуаж и маникюр, сделанные в сомнительных местах, а также беспорядочные половые связи, гомосексуальные контакты и диализ.