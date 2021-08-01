В Кызылординской области завершились выборы сельских акимов

Завершилась избирательная кампания сельских акимов, ставшая началом демократического процесса. О ходе политической кампании в Приаралье и активности голосующих на пресс-брифинге доложил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 1 августа, будут избраны акимы в двух сельских округах. Выборы прошли в аульных округах Аккум Аральского района и Талаптан Шиелийского района. Голосование проводилось на всех участках в соответствии с конституционным законом, правонарушений не выявлено, жалоб не поступало.

На брифинге председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев представил итоги выборов.

Выборы прошли в соответствии с требованиями. По итоговой информации, свой выбор сделали 2850 человек. Это 80,8% от общего числа избирателей. Из них в Аральском районе, в аульном округе Аккум - 72,3%. В Шиелийском районе, в аульном округе Талаптан - 85,7%. Галым Баймырзаев

Напомним, для участия в выборах 25 июля свою кандидатуру выдвинул 151 человек, из них 131, или 86,8%, прошли регистрацию. В избирательный бюллетень включены 122 кандидата. От политических партий было выдвинуто 35 человек. В их числе партии Nur Otan, "Ауыл", ADAL, Народная партия Казахстана. Также подали заявки 5 самовыдвиженцев.

Из 40 избранных за прошедшую неделю акимов 10 - государственные служащие, 22 - вновь избранные акимы сельских округов, 5 - работники бюджетных организаций, 3 - временно не работающие граждане. Среди 40 избранных акимов одна женщина.