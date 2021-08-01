Иностранный наркоторговец задержан в Атырау

Полиция Атырауской области задержала наркоторговца из Узбекистана, сообщает zakon.kz.

32-летний гражданин соседней страны приехал в Атырау из Тараза сбывал наркотики. Его выявили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в ходе операции "Карасора-2021".

Подозреваемого задержали, когда он прятал наркотики. При личном досмотре у него обнаружили 29 свертка с веществом неизвестного происхождения и со специфическим запахом, еще 40 изъяли из дома.

По словам причастного к незаконному обороту наркотиков, это были наркотики "Меф" (синтетический наркотик, относится к классу замещенных катинонов и амфетаминов). Изъятые вещества общим весом 19,7531 грамма отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время проводится досудебное следствие по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый отправлен в СИЗО. начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев