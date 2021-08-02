Акция "ковидного" протеста в Берлине переросла в стычки с полицией

2 августа 2021, 01:45
Фото: Axios

В Берлине люди вышли на улицы, чтобы принять участие в протестах против ковидных ограничений в стране, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, к акции протеста присоединились около 5 тысяч человек, передает ТАСС.

В некоторых районах Берлина произошли стычки с полицией. Правоохранители применили газ, водометы в этот раз не пригодились.

Среди протестующих - сторонники движения COVID-диссидентов Querdenken. Они полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, и требуют их отменить.

В ряде точек города прошли точечные задержания, но данных о числе задержанных пока нет.


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