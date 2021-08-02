ВОЗ назвала крайние сроки вакцинации для остановки пандемии

ВОЗ призвала страны привить к середине 2022 года 60% мирового населения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.



Только такой подход, считают спецпосланники ВОЗ, позволит приблизить конец пандемии.

Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — уже 40%, а к середине 2022 года — 60%. Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода, — говорится в статье, написанной медиками специально для газеты.

В приоритете, отмечают авторы, медработники и люди из групп повышенного риска. На сегодня через механизм распределения вакцин COVAX прошло лишь 90 млн доз препаратов, хотя распространено в мире около 3 млрд доз.

Финансирование процесса вакцинации увеличено на $50 млрд, однако это ничто на фоне экономических потерь и издержек.