Высший Судебный Совет призывает юристов пополнить судейский корпус

Сегодня в Казахстане в судебной системе насчитывается почти 300 вакантных судейских должностей, сообщает портал zakon.kz. Суды страны нуждаются в новых профессиональных кадрах, в том числе, специалистах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности и корпоративного права.

По информации Высшего Судебного Совета, в сентябре 2021 года запланировано проведение очередного квалификационного экзамена для лиц, желающих стать судьями. Основная цель квалификационного экзамена – тщательная проверка профессиональных знаний и навыков кандидатов, уровня их квалификации, определение личностных, морально-нравственных качеств, необходимых для занятия судейской должности. Экзамен состоит из пяти основных и одного дополнительного этапов.

Этапы квалификационного экзамена

К дополнительному этапу квалификационного экзамена относится прохождение полиграфологического исследования, на которое кандидат может быть направлен для уточнения результатов психологического тестирования.

Объективность экзамена обеспечивается деятельностью Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете, в которую входят представители:

1) судейского корпуса;

2) юридического сообщества;

3) академической среды;

4) Генеральной прокуратуры;

5) Министерства юстиции;

6) специалисты в области HR-менеджмента.

Председателем квалификационной комиссии является представитель негосударственного юридического сообщества, юрист с многолетним стажем и опытом работы в корпоративном секторе.

Для обеспечения объективности все этапы квалификационного экзамена децентрализованы, а также автоматизированы.

Квалификационный экзамен проводится не реже четырех раз в год, а его результаты действительны в течение четырех лет.

Более подробно о проведении квалификационного экзамена и процедуре отбора судей можно узнать в видеоролике.

Высший Судебный Совет приглашает юристов страны, достигших 28 лет и имеющих стаж работы по юридической специальности не менее 3-х лет, участвовать в квалификационном экзамене. Желающие могут обратиться с заявлением в Квалификационную комиссию при Высшем Судебном Совете. Перечень необходимых документов опубликован на сайте ссылка.