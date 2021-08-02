Женщина во сне насмерть придавила своего младенца

Жительница Южно-Сахалинска во сне насмерть придавила ребенка, передает zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в областном управлении Следственного комитета РФ, женщину подозревают в том, что она во сне задавила своего двухмесячного сына - ребенок скончался от асфиксии.

В отношении 26-летней жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване.

Как сообщили в СУСК, во сне женщина своим телом придавила младенца.

Смерть малыша наступила вследствие "механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота".

По уголовному делу проводятся следственные действия. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В январе 2020 года, как сообщили в СУСК, эта же женщина получила условное наказание за аналогичное преступление.

Во время купания она оставила двух дочерей без присмотра в ванной, наполненной водой, и ушла. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила одну из дочерей 2018 года рождения лежащей в ванной без признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи не смогла реанимировать ребенка.