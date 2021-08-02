Гребля на байдарках и каноэ на ОИ-2020: Казахстанцы вышли в финал B

В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. В рамках турнира завершились четвертьфинальные заезды на байдарке у мужчин на дистанции 1000 м, сообщает zakon.kz.

Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы. По итогам второго четвертьфинального заезда казахстанцы расположились на четвертом месте, показав результат 3:55.157. Данный результат не позволил дуэту квалифицироваться в финал А. Таким образом, казахстанцы выступят в финале B, который состоится 3 августа в 08:45 по времени Нур-Султана. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Также сообщается, что в рамках турнира завершились четвертьфинальные заезды на байдарке у женщин на дистанции 200 м.

Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева. Во втором заплыве казахстанка показала седьмой результат и не смогла пройти в полуфинальные заплывы. пресс-служба НОК РК

4 августа Сергеева выступит на дистанции 400 м.