Знаменитая Сианьская башня загорелась в Китае

2 августа 2021, 10:08
Фото: Twitter

В деловом центре города Сиань произошел пожар в Сианьской башне международной торговли, сообщает zakon.kz.

Очевидцы в Twitter опубликовали кадры с места ЧП. На видео видно, как из башни идет столб густого черного дыма. Пожар вспыхнул в воскресенье, 1 августа, в светлое время суток.

На кадрах видно, как из здания, расположенного в деловом центре города Сиань, столбами поднимается густой черный дым, пишет Life.ru.

Данных о пострадавших и погибших не поступало, рассказывает телеканал "360". Выясняются причины возникновения пожара. Официального комментария со стороны противопожарной службы КНР пока не поступало, говорится на РЕН ТВ.


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