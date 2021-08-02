Знаменитая Сианьская башня загорелась в Китае

В деловом центре города Сиань произошел пожар в Сианьской башне международной торговли, сообщает zakon.kz.

Очевидцы в Twitter опубликовали кадры с места ЧП. На видео видно, как из башни идет столб густого черного дыма. Пожар вспыхнул в воскресенье, 1 августа, в светлое время суток.

На кадрах видно, как из здания, расположенного в деловом центре города Сиань, столбами поднимается густой черный дым, пишет Life.ru.

Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG — Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021

Данных о пострадавших и погибших не поступало, рассказывает телеканал "360". Выясняются причины возникновения пожара. Официального комментария со стороны противопожарной службы КНР пока не поступало, говорится на РЕН ТВ.