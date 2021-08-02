Доллар начал неделю с небольшого роста

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,63 тенге (+0,18), передает zakon.kz.

Курс евро вырос более существенно.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,7-426,1 тенге, евро – 504,1-506,1 тенге, рос. рубль - 5,79-5,84 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 2 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,93%, составив $73,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,03% — до $74,63 за баррель.