COVID-19 может привести к болезни Альцгеймера

Учеными установлено, что из-за COVID-19 могут произойти изменения в мозге пожилых людей, аналогичных тем, что наблюдаются в случае болезни Альцгеймера. Эта неизлечимая форма деменции часто приводит к смерти, сообщает zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, результаты исследования могут указывать на повышенный риск нейродегенеративного заболевания у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, независимо от тяжести заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Аргентинские специалисты выявили изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера, в течение как минимум шести месяцев после заболевания коронавирусом. Проанализировав состояние пожилых людей, другие исследователи обнаружили белки, связанные с деменцией, в крови жителей Нью-Йорка, у которых COVID-19 на ранней стадии вызвал неврологические симптомы.

20 процентов пожилых людей из 300 исследованных имели проблемы с кратковременной памятью в течение шести месяцев после заражения коронавирусом. А у 34 процентов были более серьезные нарушения, включая проблемы с поиском слов и трудности с долговременной памятью. Проблемы с обонянием замечены у тех, кто подвергался наибольшему риску, так как обонятельная область мозга напрямую связана с участками, критически важными для памяти. Потеря способности чувствовать запахи иногда является ранним признаком дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Другая группа ученых обследовала более 300 пожилых людей, госпитализированных из-за COVID-19. Почти половина из них испытали такой неврологический симптом, как спутанность сознания. У тестированных больных наблюдался скачок уровня белков в крови, что связано с воспалением нервной системы, повреждением клеток головного мозга, характерным для болезни Альцгеймера.