В селе Мерке открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В минувшую субботу жители села Мерке Меркенского района отпраздновали радостное событие - открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки открываются во всех районах области. И все это благодаря поддержке государства. За годы независимости наши атлеты завоевали сотни медалей различных проб. Благодаря призерам высоко поднимается наш флаг, на весь мир звучит наш гимн. Мы гордимся тем, что в общую копилку олимпийских достижений Казахстана вносят свой вклад и жамбылские спортсмены. Успехи наших олимпийцев, таких как Елдос Сметов, Бахтияр Артаев, - пример трудолюбия и веры в свои силы. Если молодые люди будут равняться на таких преданных профессионалов, то им успех гарантирован. Мы все с нетерпением ждем ваших ярких побед! Я убежден, что вы оправдаете надежды всего народа, - обратился аким области к воспитанникам комплекса.

Юный спортсмен Жамбыл Тургыналиев заверил, что непременно добьется больших высот.

Руководство страны делает все возможное для развития спорта. И сегодняшнее событие - этому подтверждение. Школьники теперь свободное время будут проводить весело и активно, - сказал почетный житель Меркенского района Камбар Иманалиев.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса средства были выделены по программе "Ауыл - ел бесігі". Любители спорта здесь могут заниматься футболом, волейболом, гандболом, баскетболом, боксом, борьбой, дзюдо, қазақша күрес. Все залы оснащены инвентарем и оборудованием. Комплекс включает в себя также тренажерный зал, четыре раздевалки, медицинские кабинеты.

Здание оснащено пандусами и специальными туалетами, что делает его доступным для людей с ограниченными возможностями.

В этот же день аким области побывал в Кордайском районе, где ознакомился с работой биофармацевтического завода и ходом строительства ряда объектов.

На территории, примыкающей к НИИ проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский, возводятся три многоквартирных жилых дома, физкультурно-оздоровительный комплекс. Подрядчики - ТОО "БазисДорСтрой", "Агроспецстрой". Все объекты будут сданы в первой декаде сентября. Бердибек Сапарбаев дал поручение завершить все работы качественно и в срок.

Затем в НИИ проблем биологической безопасности состоялось очередное заседание штаба, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с увеличением выпуска антиковидной вакцины.

Бердибек Сапарбаев также проинспектировал ход строительства дома культуры в селе Отар. Подрядчик - ТОО "Байсын-А" - намерен сдать объект в течение месяца.

Больше всех строительству нового очага культуры радуются местные артисты. У них появится площадка, где они будут проводить репетиции и обучать игре на музыкальных инструментах сельскую молодежь. Дети будут ходить сюда в различные кружки. Здесь же расположится библиотека. Актовый зал рассчитан на 180 зрителей.

Аким области поручил провести работы по благоустройству прилегающей к зданию территории.

Добавим, что дом культуры строится в селе Жамбыл Кордайского района по программе "Ауыл - ел бесігі". Скоро строительство еще одного дома культуры начнется в селе Карасу.

Как доложил руководитель отдела сельского хозяйства Адилет Каспакбаев, в Кордайском районе проблем с зимовкой скота не ожидается, дефицита кормов не будет. Для полноценного проведения зимовки скота необходимо 267 200 тонн сена, план уже выполнен на 98 процентов. Заготовлено 74 200 тонн соломы (67 процентов от запланированного объема), 15 000 тонн сенажа (100 процентов). Сенокос продолжается.

Большой объем водных ресурсов, поступающих в Кордайский район, формируется на территории Кыргызской Республики. Из-за того, что этот год выдался маловодным, во время переговоров с соседями не удалось полностью решить вопрос о пропуске объемов воды, необходимых для нужд района. Кордайцы ищут новые пути решения проблемы.

В Кордайском районе всего 39,4 тыс. га орошаемых земель. Водосберегающие технологии используются на 12 830 га. В рамках проекта по совершенствованию системы ирригационного дренажа проводится капитальный ремонт 13 каналов. Будут охвачены 44 658 м ирригационной сети. За счет Европейского банка реконструкции и развития ведется текущий ремонт 9 каналов, проводятся работы по очистке каналов протяженностью 34,9 км, построен новый канал протяженностью 3,1 км. Благодаря этому можно сэкономить значительный объем воды. Планируется строительство трех водохранилищ.

На данный момент район получил 45,92 млн кубометров воды по реке Чу. Вода в крестьянские хозяйства подается согласно графику.