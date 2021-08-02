В Кызылорде избраны акимы еще двух сельских округов

В Кызылординской области были избраны акимы еще двух сел.

На этот раз политическая перемена произошла в Аккумском и Талаптанском сельских округах Аральского и Шиелинского районов. В отборе кандидатов на должность акима села проголосовали 2850 избирателей из двух округов. На это приходится 80,8 процента жителей двух сел, имеющих избирательные права.

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймурзаев.

Всего было выдвинуто 9 кандидатов в акимы двух сельских округов. Однако только 6 участвовали в выборах. Акимом села был избран Жандаулетов Нурбек Сауренович, набравший 731 голос с результатом выше Аккумского сельского округа. Акимом села стал Омирали Амангельды Шеральевич, завоевавший доверие 1816 избирателей Талаптанского сельского округа. Оба представлены от партии Nur Otan, - сказал Галым Баймырзаев.

На эти выборы выдвинули свои кандидатуры 4 политические партии, остальные 5 - самовыдвиженцы. В регистрации отказано в связи с выявлением несоответствия установленным квалификационным требованиям двум кандидатам, желающим принять участие в политической гонке по Талаптанскому сельскому округу. Решение одного кандидата о регистрации по его заявлению отменено.