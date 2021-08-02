Как работают столичные ТРЦ, кафе и рестораны со 2 августа

2 августа вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В документе прописан режим работы ряда объектов предпринимательства столицы, сообщает пресс-служба столичного акимата.

Согласно постановлению, работа большинства объектов предпринимательства, не участвующих в проекте Ashyq запрещена за исключением аптек, продуктовых магазинов, объектов, оказывающих услуги бесконтактным путем и другие. Вход в ТРЦ, торговые дома и центры города осуществляется только посредством сканирования QR-кода в системе Ashyq. График работы для этих объектов установлен с 7 утра до 20.00 часов. При этом в субботние и воскресные дни их работа запрещена.

Работа фудкортов разрешена при заполняемости до 50% , но не более 50 мест. В будние дни с 7:00 до 20:00 часов для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 7:00 до 20:00 часов. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата), - говорится в постановлении.

Заведения общепита - рестораны, кафе, кофейни и столовые, независимо от места расположения, не участвующие в проекте Ashyq, могут осуществлять только доставку и вынос еды.

Заведения-участники Ashyq, могут работать только в будние дни с 07:00 до 20:00 часов. При этом должно обеспечиваться соблюдение условий по заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе, - рассказали в акимате.