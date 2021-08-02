На сутки отключат холодную воду в одном из районов Алматы

В Медеуском районе Алматы ряд зданий на сутки отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

4 августа с 00.00 до 24.00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Медеуском районе Алматы на территории Горный гигант, а также вдоль проспекта Достык между улицами Курмет и Чайкиной. ГКП "Алматы су"

Как сообщается, вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода.

На время отключения будет организован подвоз воды автоцистернами.

Телефон для справок: 274-66-66.



