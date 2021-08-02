Очень сильная жара, дожди с грозами и градом - погода на 3 августа

Прогноз погоды на 3 августа предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На западной и юго-западной части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и в горных районах южной части страны местами пройдут дожди с грозами, на юге - с градом. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, Туркестанской областях днем в горных районах ожидается гроза, в Жамбылской области - град, местами - усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем местами ожидается гроза.

Согласно прогнозу, сильная жара:

- ожидается днем в Алматинской, Туркестанской, на юге Восточно-Казахстанской областях;

- сохранится на большей части в Жамбылской, Кызылординской, местами в Костанайской, Карагандинской областях.

Также сообщается, что очень сильная жара сохранится в Атырауской, местами в Мангистауской, на юге в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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