Популярный миф о темном режиме для смартфона опровергли эксперты

Эксперты опровергли миф о темном режиме для смартфона, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, американские ученые провели исследование, согласно которому выяснилось, что дисплеи, выполненные по технологии органических светодиодов, оказались не столь энергоэффективны, как считалось ранее.

Модная OLED-технология (и ее разновидности) позиционируется производителями электроники, как более экономичный вариант дисплея. Благодаря техническим особенностям черный цвет на подобных матрицах не потребляет энергию. Этим пользуются производители электроники, повсеместно внедряющие специальные темные темы.

Использование телефона с установленной на 100% яркостью с включенным темным режимом, как выяснили исследователи из университета Пердью, привело к снижению энергопотребления до 47%. Однако при яркости в 50%, которую чаще всего используют в смартфонах, экономия упала до 3-9%.

OLED-технология, как отмечают авторы эксперимента, имеет хороший задел для уменьшения расхода энергии.

Но разработчики софта не используют его - именно приложения и программное обеспечение забирают сэкономленные проценты автономности.