Готовы ли алматинские школы к новому учебному году в офлайн-формате

30 июля заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров ознакомился с готовностью образовательной инфраструктуры к приему учащихся в случае обучения в новом учебном году в офлайн-формате, сообщает zakon.kz.

В рамках рабочего объезда был проинспектирован статус готовности новых зданий и пристроек к приему школьников. В текущем году с учетом естественного прироста и миграции количество учеников в Алматы составляет 280 тыс. детей. В этой связи, а также на фоне сложной эпидемиологической ситуации, важной задачей является ввод большего количества новых ученических мест для обеспечения мер безопасности и социальной дистанции в ходе образовательного процесса. пресс-служба акимата Алматы

Замакима посетил строительные площадки дополнительных корпусов гимназии №38 и школы №199, осмотрел ход строительных работ по сейсмоусилению с восстановительными работами школ №40 и №45, дополнительно осмотрел готовность нового детского сада на 120 мест на территории школы №21. Благодаря строительству данных объектов к новому учебному году будет создано 1025 новых ученических мест.

Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На примере школы-гимназии №56 рассмотрена возможность внедрения специальной пропускной системы с замером температуры учащихся и иных участников образовательного процесса. пресс-служба акимата Алматы

10 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить готовность к обучению школьников в традиционном формате.

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2 августа в Министерстве образования и науки РК опровергли информацию о том, что новый учебный год начнется в дистанционном формате.