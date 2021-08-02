Кто помогает тушить лесные пожары в Турции

В Турции продолжают полыхать пожары в Анталье и провинции Мугла, сообщает zakon.kz.

Министр сельского и лесного хозяйства отметил, что 125 пожаров были взяты под контроль.

За последние дни 125 пожаров взяты под контроль, в семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии, - сказал Бекир Пакдемирли РИА Новости.

По его словам, "если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно".

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По последним данным, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.