Мужчину убили на глазах супруги в Алматы 

Алматинца осудили за убийство соседа, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 18 января. Мужчина в ходе ссоры со своим соседом, убил его на глазах супруги.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы 1 июля огласил приговор обвиняемому в убийстве своего соседа.

В одном из общежитий по улице Жубанова в общей прачечной между супругами двух мужчин произошла ссора, переросшая в драку. Мужчины вышли разнять своих жен. Но на этом инцидент не был исчерпан, между мужчинами началась драка, в ходе которой гражданин Ж., получил два ножевых ранения, в сердце и поясничную область. От полученных ран мужчина скончался на месте, - сообщили в ДП Алматы.

Подсудимый вину свою признал и раскаялся в содеянном.

Тем не менее, суд признал гражданина Б., виновным по ст.99. ч.1. "Убийство" и осужден на 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.



