Вера Алентова вновь выступит в театре после COVID-19

Народная артистка России Вера Алентова, перенесшая COVID-19, сыграет в спектаклях 11 и 12 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает zakon.kz.

10, 11 и 12 августа Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сыграет первые спектакли 72-го сезона! В эти дни зрители снова увидят любимые постановки: две нашумевшие премьеры прошлого сезона (спектакль "Заповедник" и спектакль "Ложные признания"), а также комедию "Семейка Краузе", - рассказали ТАСС в театре.

Как уточняется, Алентова была госпитализирована в конце июня одновременно со своим супругом - режиссером Владимиром Меньшовым, который умер от последствий коронавирусной инфекции 5 июля.

Актриса Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Алентова также широко известна как киноактриса. Она сыграла в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.