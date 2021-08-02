Паспорта вакцинации продавали через Telegram в Костанае

В Костанае полицейские задержали двух мужчин, продававших паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.
В июле задержанные открыли специальный аккаунт в Telegram. Затем с целью поиска клиентов стали распространять во всех социальных группах рекламу о том, что могут сделать паспорт вакцинации. Предоплату "желающие" могли перечислять на карты банков второго уровня, одну из которых они оформили на постороннего человека. Денежные средства, а именно более 300 тысяч тенге, мужчины потратили на личные нужды. По их словам, документы так никто и не получил. После, клиентов просто блокировали, - сообщается на сайте Polisia.kz.
Полицейскими проводятся следственные действия по установлению лиц, которые хотели приобрести паспорт вакцинации незаконным путем.
По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 190 ч. 2 Уголовного кодекса.
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